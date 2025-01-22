Bloomberg: ЄС сподівається продовжити санкції проти РФ, але Орбан все ще може їх ветувати

Європейський Союз зіткнувся з опором прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відмовляється погодити продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

Про це стало відомо агентству Bloomberg із власних джерел, пише "Європейська правда".

Найближчими днями посли ЄС проведуть кілька зустрічей, щоб з'ясувати, чи зможуть вони досягти прогресу у рішенні для продовження санкцій. Кілька дипломатів заявили, що наразі немає плану "Б" на випадок, якщо Віктор Орбан продовжуватиме їх блокувати.

Якщо дипломати ЄС не зможуть домовитися про продовження санкцій цього тижня, питання буде передано на розгляд міністрів закордонних справ. Вони мають зустрітися в Брюсселі 27 січня, повідомляють джерела агентства. Дедлайн для ухвалення остаточного рішення – 31 січня.

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Один із співрозмовників сказав, що ЄС все ще сподівається вирішити питання продовження санкцій цього тижня.

Незважаючи на те, що продовження санкцій залишається в глухому куті, ЄС продовжує обговорювати 16-й пакет санкцій. Більшість цих планів також потребують підтримки Будапешта.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив у середу, що ЄС повинен розглянути додаткові санкції, щоб обмежити доходи Росії від експорту енергоносіїв.

"Імпорт російського скрапленого природного газу в цей час фактично зростає, тому є способи, за допомогою яких ми все ще можемо чинити більший тиск на Росію", – сказав він у Давосі під час панелі, присвяченій російській економіці.

У вівторок Віктор Орбан розкритикував санкційний режим ЄС, заявивши, що 15 раундів санкцій завдають шкоди європейській економіці.

У грудні Орбан заявив, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж ухвалювати рішення про продовження санкцій.

Напередодні редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк допустив, що, схоже, посли ЄС у п'ятницю зможуть продовжити економічні санкції проти РФ на шість місяців. За його словами, Угорщина досі вагалася, але схоже, що нова адміністрація у США хоче, щоб санкції зберігалися.