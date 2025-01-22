Bloomberg: ЕС надеется продлить санкции против РФ, но Орбан все еще может их ветировать

Европейский Союз столкнулся с сопротивлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается согласовать продление экономических санкций против России еще на полгода.

Об этом стало известно агентству Bloomberg из собственных источников, пишет "Европейская правда".

В ближайшие дни послы ЕС проведут несколько встреч, чтобы выяснить, смогут ли они достичь прогресса в решении о продлении санкций. Несколько дипломатов заявили, что пока нет плана "Б" на случай, если Виктор Орбан продолжит его блокировать.

Если дипломаты ЕС не смогут договориться о продлении санкций на этой неделе, вопрос будет передан на рассмотрение министров иностранных дел. Они должны встретиться в Брюсселе 27 января, сообщают источники агентства. Дедлайн для принятия окончательного решения – 31 января.

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Один из собеседников сказал, что ЕС все еще надеется решить вопрос продления санкций на этой неделе.

Несмотря на то, что продление санкций остается в тупике, ЕС продолжает обсуждать 16-й пакет санкций. Большинство этих планов также нуждаются в поддержке Будапешта.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил в среду, что ЕС должен рассмотреть дополнительные санкции, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоносителей.

"Импорт российского сжиженного природного газа в настоящее время фактически растет, поэтому есть способы, с помощью которых мы все еще можем оказывать большее давление на Россию", – сказал он в Давосе во время панели, посвященной российской экономике.

Во вторник Виктор Орбан раскритиковал санкционный режим ЕС, заявив, что 15 раундов санкций наносят ущерб европейской экономике.

В декабре Орбан заявил, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций.

Накануне редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк допустил, что, похоже, послы ЕС в пятницу смогут продлить экономические санкции против РФ на шесть месяцев. По его словам, Венгрия до сих пор колебалась, но похоже, что новая администрация в США хочет, чтобы санкции сохранялись.