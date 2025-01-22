Bloomberg: ЕС надеется продлить санкции против РФ, но Орбан все еще может их ветировать
Европейский Союз столкнулся с сопротивлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается согласовать продление экономических санкций против России еще на полгода.
Об этом стало известно агентству Bloomberg из собственных источников, пишет "Европейская правда".
В ближайшие дни послы ЕС проведут несколько встреч, чтобы выяснить, смогут ли они достичь прогресса в решении о продлении санкций. Несколько дипломатов заявили, что пока нет плана "Б" на случай, если Виктор Орбан продолжит его блокировать.
Если дипломаты ЕС не смогут договориться о продлении санкций на этой неделе, вопрос будет передан на рассмотрение министров иностранных дел. Они должны встретиться в Брюсселе 27 января, сообщают источники агентства. Дедлайн для принятия окончательного решения – 31 января.
Один из собеседников сказал, что ЕС все еще надеется решить вопрос продления санкций на этой неделе.
Несмотря на то, что продление санкций остается в тупике, ЕС продолжает обсуждать 16-й пакет санкций. Большинство этих планов также нуждаются в поддержке Будапешта.
Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил в среду, что ЕС должен рассмотреть дополнительные санкции, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоносителей.
"Импорт российского сжиженного природного газа в настоящее время фактически растет, поэтому есть способы, с помощью которых мы все еще можем оказывать большее давление на Россию", – сказал он в Давосе во время панели, посвященной российской экономике.
Во вторник Виктор Орбан раскритиковал санкционный режим ЕС, заявив, что 15 раундов санкций наносят ущерб европейской экономике.
В декабре Орбан заявил, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций.
Накануне редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк допустил, что, похоже, послы ЕС в пятницу смогут продлить экономические санкции против РФ на шесть месяцев. По его словам, Венгрия до сих пор колебалась, но похоже, что новая администрация в США хочет, чтобы санкции сохранялись.