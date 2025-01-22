Фіцо заявляє про групу "експертів", яка готує "Майдан" у Словаччині

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер, 23 січня, збере засідання Ради безпеки через інформацію Словацької інформаційної служби (SIS) про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фіцо заявив на пресконференції, його цитує TASR.

Засідання пройде в розширеному форматі за участю президента Петера Пеллегріні та керівництва парламенту, розповів він.

Прем’єр стверджує, що на території Словаччини діє "експертна група", яка займалася "подіями в Грузії", а також протестами на українському Майдані.

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Він зазначив, що за цією групою ведеться суворе спостереження.

Фіцо також розповів, що група планує покласти край мирному протесту шляхом захоплення урядових будівель, парламенту і президентського палацу.

"У нормальній демократичній державі, яка поважає верховенство права, сили безпеки вживають заходів, оскільки це є порушенням закону, а в деяких випадках навіть порушенням Кримінального кодексу. Приїжджають сили, які призначені для цього, і, звичайно, починають наводити порядок", – сказав Фіцо.

У цей момент "всі телевізори світу" будуть увімкнені і показуватимуть кадри поліцейської акції, заявив Фіцо, додавши, що за цим послідують масові протести і захоплення влади в країні.

Напередодні стало відомо, що SIS отримала дані про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

Сам Фіцо на пресконференції зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що словацька опозиція готується до "Майдану" і захоплення урядових будівель.