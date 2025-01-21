Орбан приїхав до премʼєра Словаччини, чийому уряду загрожує розпад

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан приїхав до Братислави для зустрічі зі словацьким візаві Робертом Фіцо у вівторок, 21 січня – того ж дня, коли в парламенті країни розглядають питання про вотум недовіри його уряду.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Фіцо зустрівся з Орбаном невдовзі після того, як залишив залу парламенту Словаччини, де опозиція намагається оголосити недовіру його коаліційному уряду.

На спільній пресконференції премʼєр Словаччини заявив, що "Європейський Союз стоїть перед великими змінами", і анонсував наміри закріпити існування двох статей і заборону всиновлення одностатевими парами у конституції.

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Він також повторив заяву про те, що словацька опозиція готується до "Майдану" і захоплення урядових будівель.

Орбан і Фіцо, як очікується, разом вирушать до Давоса, де триває Всесвітній економічний форум, пізніше у вівторок.

Як повідомлялось, парламент Словаччини за ініціативою опозиції 21 січня розглядає питання про оголошення вотуму недовіри уряду. Після відкритої вступної частини засідання триває в закритому режимі.

Лідер найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка вважає реальним оголошення уряду Роберта Фіцо вотуму недовіри.

Читайте також його інтерв’ю "ЄвроПравді" "Фіцо вкотре бреше, але Словаччина – це не лише він".