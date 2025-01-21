Спецслужби Словаччини отримали дані про спроби дестабілізації країни

Словацька інформаційна служба (SIS) заявила про отримання даних про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Як зазначили у спецслужбі, ці дані передали керівництву країни. Відомство також дало згоду на усне інформування депутатів словацького парламенту.

"Зважаючи на серйозність змісту і ступінь конфіденційності доповіді, надати додаткову інформацію не є можливим", – сказала речниця SIS Катаріна Немова.

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Депутати продовжать позачергове засідання щодо вотуму недовіри уряду в закритому режимі, заявив віцеспікер парламенту Петр Жига, який відповідає за його ведення.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо хоче ознайомити депутатів зі звітом, який містить секретну інформацію.

Публічним має бути тільки голосування щодо пропозиції про вотум недовіри уряду, яке має відбутися у вівторок.

На початку засідання виступав лідер опозиційної "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка, обґрунтовуючи ініціативу. Він перелічив усі претензії до прем’єра, включно з візитом у Москву та заявами його соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у ЄС і НАТО.