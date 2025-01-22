Фицо заявляет о группе "экспертов", которая готовит "Майдан" в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 23 января, соберет заседание Совета безопасности из-за информации Словацкой информационной службы (SIS) о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фицо заявил на пресс-конференции, его цитирует TASR.

Заседание пройдет в расширенном формате с участием президента Петера Пеллегрини и руководства парламента, рассказал он.

Премьер утверждает, что на территории Словакии действует "экспертная группа", которая занималась "событиями в Грузии", а также протестами на украинском Майдане.

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Он отметил, что за этой группой ведется строгое наблюдение.

Фицо также рассказал, что группа планирует положить конец мирному протесту путем захвата правительственных зданий, парламента и президентского дворца.

"В нормальном демократическом государстве, которое уважает верховенство права, силы безопасности принимают меры, поскольку это является нарушением закона, а в некоторых случаях даже нарушением Уголовного кодекса. Приезжают силы, которые предназначены для этого, и, конечно, начинают наводить порядок", – сказал Фицо.

В этот момент "все телевизоры мира" будут включены и будут показывать кадры полицейской акции, заявил Фицо, добавив, что за этим последуют массовые протесты и захват власти в стране.

Накануне стало известно, что SIS получила данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.

Сам Фицо на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что словацкая оппозиция готовится к "Майдану" и захвату правительственных зданий.