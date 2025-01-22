У Росії побачили "невелике вікно можливостей" для переговорів зі США за Трампа

Заступник міністра закордонних справ Сергєй Рябков заявив, що Москва бачить можливість досягнення домовленостей із новою адміністрацією США після початку президентства Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс", про це Рябков сказав під час виступу в Інституті США і Канади Російської академії наук.

Заступник Лаврова заявив, що у РФ наразі не можуть оцінювати "ступінь договороздатності" адміністрації Трампа.

"Але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого дому, на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей", – відзначив він.

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Рябков оцінив, що за президентства Дональда Трампа "США вступають і, напевно, вже вступили в нову реальність націонал-популізму, класичного експансіонізму… і силової геополітики без гуманітарної, гендерної та інших обгорток".

Зазначимо, що у перший день свого президентства Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Пізніше він заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.

Сам Путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив про готовність до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України.