В России увидели "небольшое окно возможностей" для переговоров с США при Трампе

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва видит возможность достижения договоренностей с новой администрацией США после начала президентства Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом Рябков сказал во время выступления в Институте США и Канады Российской академии наук.

Заместитель Лаврова заявил, что в РФ пока не могут оценивать "степень договороспособности" администрации Трампа.

"Но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах бывшего хозяина Белого дома, на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей", – отметил он.

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Рябков оценил, что при президентстве Дональда Трампа "США вступают и, наверное, уже вступили в новую реальность национал-популизма, классического экспансионизма... и силовой геополитики без гуманитарной, гендерной и других оберток".

Отметим, что в первый день своего президентства Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Позже он заявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.

Сам Путин, поздравляя Трампа со вступлением в должность президента США, заявил о готовности к диалогу по развязанной им войне против Украины.