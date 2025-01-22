У Грузії повернули додому двох громадян, затриманих на межі з окупованими територіями

У Грузії повернули додому двох громадян, затриманих російськими військовими на межі з окупованим Цхінвальським регіоном у 2024 році.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Спершу про звільнення грузинських громадян, 53-річного Олексія Мамулії і 51-річного Вано Джапіашвлі, оголосили у так званому "КДБ" окупованого регіону. Їх судили за "незаконний перетин кордону".

У Цхінвалі заявили, що у зв’язку з першим випадком "порушення" і його випадковістю чоловіків вирішили не карати і передати грузинській стороні.

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Згодом Служба держбезпеки Грузії підтвердила інформацію про звільнення Мамулії і Джапіашвілі. Там додали, що докладають зусиль для повернення додому усіх грузинських громадян.

Нагадаємо, уздовж межі з окупованими регіонами з 2008 року триває процес так званої "бордеризації" – одностороннього маркування кордону окупаційною адміністрацією разом з російськими військовими.

"Кордон" свавільно проводять через села, городи, пасовища тощо, нерідко посуваючи лінію розмежування вглиб території Грузії, а місцевих мешканців затримують за "порушення кордону" через спроби навідати рідних чи користуватись своєю власністю.

Про останній такий випадок повідомляли наприкінці грудня. Станом на жовтень повідомляли, що від початку 2024 року таким чином затримали близько 60 громадян Грузії.

Нещодавно Європейський суд з прав людини визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.

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