В Грузии вернули домой двух граждан, задержанных возле оккупированных территорий

В Грузии вернули домой двух граждан, задержанных российскими военными возле оккупированного Цхинвальского региона в 2024 году.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Сначала об освобождении грузинских граждан, 53-летнего Алексея Мамулии и 51-летнего Вано Джапиашвли, объявили в так называемом "КГБ" оккупированного региона. Их судили за "незаконное пересечение границы".

В Цхинвали заявили, что в связи с первым случаем "нарушения" и его случайностью мужчин решили не наказывать и передать грузинской стороне.

Реклама:

Впоследствии Служба госбезопасности Грузии подтвердила информацию об освобождении Мамулии и Джапиашвили. Там добавили, что прилагают усилия для возвращения домой всех грузинских граждан.

Напомним, вдоль границы с оккупированными регионами с 2008 года продолжается процесс так называемой "бордеризации" – односторонней маркировки границы оккупационной администрацией вместе с российскими военными.

"Границу" произвольно проводят через села, огороды, пастбища и т.д., нередко отодвигая линию разграничения вглубь территории Грузии, а местных жителей задерживают за „нарушение границы" при попытке посетить родных или пользоваться своей собственностью.

О последнем таком случае сообщали в конце декабря. По состоянию на октябрь сообщали, что с начала 2024 года таким образом задержали около 60 граждан Грузии.

Недавно Европейский суд по правам человека признал, что так называемая "бордеризация " на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.

Читайте также и эту тему: Возвращение территорий в обмен на разрыв с Западом? Как Кремль может отблагодарить власти Грузии.