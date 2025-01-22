Дуда о приходе Трампа: можно ожидать очень четкой и понятной политики

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом "можно ожидать очень четкой и понятной американской политики".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Дуды приводит Polsat News.

Он обсуждал смену власти в США с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамой на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Дуда отметил, что "достаточно хорошо" знает президента Трампа.

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"Мы много работали вместе во время его первого срока. Это было четыре года назад. Думаю, что мы снова можем ожидать очень четкой и понятной американской политики", – сказал он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что европейцы должны сыграть "свою полноценную роль" в построении "сильной" и "единой" Европы, способной защитить свои "интересы", особенно перед лицом США во главе с Дональдом Трампом.

В свою очередь немецкий канцлер Олаф Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы.

А президент Александер Стубб заявил, что во времена президентства Трампа необходимо готовиться к "эпохе неопределённости, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, исчезают".