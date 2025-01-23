ЗМІ: Рубіо здійснить перший закордонний візит до Латинської Америки, зокрема – Панами

Новий державний секретар США Марко Рубіо планує відвідати Панаму в рамках поїздки до Латинської Америки вже наступного тижня.

Про це агентству Bloomberg повідомило джерело, знайоме з цим питанням, пише "Європейська правда".

Візит Рубіо до Панами підкреслить серйозність намірів президента Дональда Трампа повернути Панамський канал під контроль США.

Рубіо також планує відвідати Гватемалу, Сальвадор і Коста-Рику, за словами співрозмовника, який побажав залишитися неназваним.

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Очікується, що ця поїздка стане першою закордонною для Рубіо після того, як у вівторок він склав присягу як головний дипломат США.

Вона підкреслює зосередженість Трампа на припиненні нелегальної міграції через Центральну Америку та депортації людей до їхніх рідних країн.

Зазвичай перша поїздка глави Держдепартаменту відбувається до геополітично важливого союзника США: попередники Рубіо Ентоні Блінкен та Рекс Тіллерсон їздили до Японії та Німеччини відповідно.

Трамп закликав повернути контроль США над Панамським каналом, якщо вартість проходу для військових і торгових суден не буде знижена. Він також звинуватив Китай в експлуатації водного шляху.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно поспішив підтвердити суверенітет Панами над каналом і заперечити будь-яку участь Китаю в його експлуатації.

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