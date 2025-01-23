Новый государственный секретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму в рамках поездки в Латинскую Америку уже на следующей неделе.

Об этом агентству Bloomberg сообщил источник, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Визит Рубио в Панаму подчеркнет серьезность намерений президента Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль США.

Рубио также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику, по словам собеседника, пожелавшего остаться неназванным.

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Ожидается, что эта поездка станет первой зарубежной для Рубио после того, как во вторник он принял присягу в качестве главного дипломата США.

Она подчеркивает сосредоточенность Трампа на прекращении нелегальной миграции через Центральную Америку и депортации людей в их родные страны.

Обычно в первый визит главы Госдепартамента посещали геополитически важных союзников США: предшественники Рубио Энтони Блинкен и Рекс Тиллерсон ездили в Японию и Германию соответственно.

Трамп призвал вернуть контроль США над Панамским каналом, если стоимость прохода для военных и торговых судов не будет снижена. Он также обвинил Китай в эксплуатации водного пути.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино поспешил подтвердить суверенитет Панамы над каналом и отрицать любое участие Китая в его эксплуатации.

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