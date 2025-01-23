Reuters: США перемістили ракетні установки Typhon, з яких можна вражати цілі у Китаї та Росії

США перемістили свої пускові установки Typhon, які можуть стріляти багатоцільовими ракетами на відстань до тисячі кілометрів, з аеродрому Лаоаг на Філіппінах в інше місце на острові Лусон.

Про це агентству Reuters повідомив неназваний високопосадовець в філіппінському уряді, пише "Європейська правда".

Крилаті ракети Tomahawk у пускових установках Typhon можуть вражати цілі в Китаї і Росії з Філіппін. Ракети SM-6, які також можна випускати з Typhon, можуть вражати повітряні або морські цілі на відстані понад 200 км.

Джерело в уряді Філіппін повідомило, що передислокація допоможе визначити, де і як швидко ракетна батарея може бути переміщена на нову вогневу позицію. Така мобільність розглядається як спосіб зробити їх більш захищеними під час конфлікту.

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Супутникові знімки демонстрували, як батареї і пов'язане з ними обладнання завантажували на транспортний літак С-17 в міжнародному аеропорту Лаоага протягом останніх тижнів.

Система Typhon є частиною зусиль США з накопичення різноманітних протикорабельних озброєнь в Азії.

Індо-Тихоокеанське командування (INDOPACOM), яке здійснює нагляд за силами США в регіоні, повідомило агентству, що Typhon були "передислоковані в межах Філіппін". І INDOPACOM, і уряд Філіппін відмовилися назвати конкретне місце, куди були переміщені батареї.

Нещодавно США та Філіппіни вп'яте провели спільні морські навчання в Південнокитайському морі. Навчання відбулися в той час, коли Філіппіни звернулися за поясненням до Китаю через присутність китайських кораблів берегової охорони в філіппінській морській зоні.

А влітку Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.