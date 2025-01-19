США та Філіппіни провели п’яті спільні морські навчання

США та Філіппіни вп'яте провели спільні морські навчання в Південнокитайському морі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву військових, передає "Європейська правда".

Військові зазначили, що впродовж 17-18 січня вони провели "морські спільні навчання" з США, перші за 2025 рік і п'яті в цілому з моменту початку спільної діяльності в 2023 році.

У спільних морських операціях брали участь авіаносна ударна група США "Carl Vinson", два есмінці з керованими ракетами, два вертольоти і два літаки F-18 Hornet. Своєю чергою, філіппінська сторона задіяла фрегат "Antonio Luna", патрульний корабель "Andres Bonifacio", два винищувачі FA-50 і пошуково-рятувальні засоби ВПС.

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За словами представників Збройних сил Філіппін, ці заходи посилили двостороннє морське співробітництво і оперативну сумісність двох країн.

Агентство пише, що їхні спільні навчання відбулися в той час, коли Філіппіни звернулися за поясненням до Китаю через присутність китайських кораблів берегової охорони в філіппінській морській зоні, в тому числі 165-метрового корабля, який вони називають "монстром" через його розміри.

Нагадаємо, влітку Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

А 6 грудня 2024 року Збройні сили США, Філіппін та Японії провели спільні навчання у Південнокитайському морі.