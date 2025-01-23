Reuters: США переместили ракетные установки Typhon, из которых можно поражать цели в Китае и России

США переместили свои пусковые установки Typhon, которые могут стрелять многоцелевыми ракетами на расстояние до тысячи километров, с аэродрома Лаоаг на Филиппинах в другое место на острове Лусон.

Об этом агентству Reuters сообщил неназванный высокопоставленный чиновник в филиппинском правительстве, пишет "Европейская правда".

Крылатые ракеты Tomahawk в пусковых установках Typhon могут поражать цели в Китае и России с Филиппин. Ракеты SM-6, которые также можно выпускать с Typhon, могут поражать воздушные или морские цели на расстоянии более 200 км.

Источник в правительстве Филиппин сообщил, что передислокация поможет определить, где и как быстро ракетная батарея может быть перемещена на новую огневую позицию. Такая мобильность рассматривается как способ сделать их более защищенными во время конфликта.

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Спутниковые снимки демонстрировали, как батареи и связанное с ними оборудование загружали на транспортный самолет С-17 в международном аэропорту Лаоага в течение последних недель.

Система Typhon является частью усилий США по накоплению разнообразных противокорабельных вооружений в Азии.

Индо-Тихоокеанское командование (INDOPACOM), которое осуществляет надзор за силами США в регионе, сообщило агентству, что Typhon были "передислоцированы в пределах Филиппин". И INDOPACOM, и правительство Филиппин отказались назвать конкретное место, куда были перемещены батареи.

Недавно США и Филиппины в пятый раз провели совместные морские учения в Южнокитайском море. Учения состоялись в то время, когда Филиппины обратились за объяснением к Китаю из-за присутствия китайских кораблей береговой охраны в филиппинской морской зоне.

А летом Военно-морские силы США и Франции проводили совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.