ЗМІ: Німеччина заборонила в'їзд міністру та посадовцям МВС Грузії

Запроваджені Німеччиною санкції проти Грузії передбачають заборону в'їзду у країну міністру внутрішніх справ і посадовцям МВС Грузії.

Про це повідомляє Formula news з посиланням на власне джерело, пише "Європейська правда".

31 грудня 2024 року Німеччина ввела візові обмеження на в'їзд щодо дев'яти осіб, які несуть відповідальність за насильство щодо протестувальників і представників опозиції в Грузії.

Тепер стало відомо, що у списку опинився глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі.

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Також під санкціями – Важа Сірадзе (глава департаменту патрульної поліції МВС Грузії), Звіад Харазішвілі (глава Департаменту особливих доручень), Мірза Кезевадзе (заступник глави МВС Грузії), Теймураз Купатадзе (глава кримінальної поліції МВС Грузії), Лаша Джохадзе (начальник головного управління патрульної поліції МВС), Теймураз Каландадзе (глава поліції регіону Кахетія), Лаша Салуквадзе (начальник управління поліції Ваке-Сабуртало МВС Грузії), Діто Самхарадзе (депутат парламенту від "Грузинської мрії").

Нагадаємо, раніше Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти почесного президента партії влади Грузії, олігарха Бідзіну Іванішвілі.