СМИ: Германия запретила въезд министру и должностным лицам МВД Грузии

Введенные Германией санкции против Грузии предусматривают запрет въезда в страну министру внутренних дел и должностным лицам МВД Грузии.

Об этом сообщает Formula news со ссылкой на собственный источник, пишет "Европейская правда".

31 декабря 2024 года Германия ввела визовые ограничения на въезд в отношении девяти человек, которые несут ответственность за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции в Грузии.

Теперь стало известно, что в списке оказался глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Реклама:

Также под санкциями – Важа Сирадзе (глава департамента патрульной полиции МВД Грузии), Звиад Харазишвили (глава Департамента особых поручений), Мирза Кезевадзе (заместитель главы МВД Грузии), Теймураз Купатадзе (глава криминальной полиции МВД Грузии), Лаша Джохадзе (начальник главного управления патрульной полиции МВД), Теймураз Каландадзе (глава полиции региона Кахетия), Лаша Салуквадзе (начальник управления полиции Ваке-Сабуртало МВД Грузии), Дито Самхарадзе (депутат парламента от "Грузинской мечты").

Напомним, ранее Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

Также Министерство финансов США ввело санкции против почетного президента партии власти Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили.