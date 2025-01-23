У Кремлі відреагували на ультиматум Трампа Путіну

У Кремлі прокоментували погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо не буде укладено угоду щодо російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", із заявою у четвер виступив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує Meduza.

Пєсков сказав, що у Кремлі в заяві Трампа "особливо якихось нових елементів" не вбачають.

Він заявив, що Трампу "подобаються санкційні методи", і що у свій перший термін він став "президентом Америки, який найчастіше вдавався" до таких інструментів.

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Пєсков додав, що Росія залишається готовою до "рівноправного і шанобливого" діалогу зі США, який "мав місце" під час першого терміну Трампа. При цьому він сказав, що Росія чекає сигналів, "яких поки не надходило".

Нагадаємо, 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".

У перший день свого президентства Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Пізніше він оголосив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.