В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа Путину

В Кремле прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если не будет заключено соглашение по российско-украинской войне.

Как пишет "Европейская правда", с заявлением в четверг выступил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует Meduza.

Песков сказал, что в Кремле в заявлении Трампа "особенно каких-то новых элементов" не видят.

Он заявил, что Трампу "нравятся санкционные методы", и что в свой первый срок он стал "президентом Америки, который чаще всего прибегал" к таким инструментам.

Реклама:

Песков добавил, что Россия остается готовой к "равноправному и уважительному" диалогу с США, который "имел место" во время первого срока Трампа. При этом он сказал, что Россия ждет сигналов, "которых пока не поступало".

Напомним, 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".

В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Позже он объявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.