Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп справедливий, коли вимагає від країн-членів Альянсу більших витрат на оборону.

Заяву генсека НАТО наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Його слова пролунали на тлі заяв спецпосланця Трампа Річарда Гренелла, який розкритикував розмір витрат на оборону Нідерландів, коли Рютте був прем’єром країни.

Коли Рютте був прем'єр-міністром Нідерландів, країна регулярно не виконувала встановлений НАТО показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП.

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"Він (Трамп. – Ред.), звичайно, має рацію, що проблема не в США, а в Європі", – сказав Рютте.

За його словами, завдяки Трампу "ми спостерігаємо підйом витрат у НАТО з європейського боку".

"Проблема, звичайно, в тому, що ми ще не досягли цих 2%. Це проблема №1. Проблема №2 у тому, що 2 відсотки – це недостатньо", – сказав Рютте.

Він підкреслив, що зараз країни НАТО почуваються в безпеці.

"Але НАТО колективно не зможе захистити себе через 4 або 5 років, якщо ви будете дотримуватися 2 відсотків зараз", – додав Рютте.

Як відомо, Трамп підтвердив, що вважає за необхідне для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

22 січня глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Трамп має рацію, коли каже, що Європейський Союз витрачає недостатньо на оборону.