Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп справедлив, когда требует от стран-членов Альянса больших расходов на оборону.

Заявление генсека НАТО приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Его слова прозвучали на фоне заявлений спецпосланника Трампа Ричарда Гренелла, который раскритиковал размер расходов на оборону Нидерландов, когда Рютте был премьером страны.

Когда Рютте был премьер-министром Нидерландов, страна регулярно не выполняла установленный НАТО показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП.

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"Он (Трамп. – Ред.), конечно, прав, что проблема не в США, а в Европе", – сказал Рютте.

По его словам, благодаря Трампу "мы наблюдаем подъем расходов в НАТО с европейской стороны".

"Проблема, конечно, в том, что мы еще не достигли этих 2%. Это проблема №1. Проблема №2 в том, что 2 процента – это недостаточно", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что сейчас страны НАТО чувствуют себя в безопасности.

"Но НАТО коллективно не сможет защитить себя через 4 или 5 лет, если вы будете придерживаться 2 процентов сейчас", – добавил Рютте.

Как известно, Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

22 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Трамп прав, когда говорит, что Европейский Союз тратит недостаточно на оборону.