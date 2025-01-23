Розвідка Британії каже, що угода між Росією та Іраном свідчить про залежність РФ

Угода між Росією та Іраном "про всеосяжне стратегічне партнерство" свідчить про те, що РФ залишається залежною від іранської військової підтримки, проте рівень недовіри між країнами зберігається, і напруженість у відносинах буде перешкоджати розширенню їхньої співпраці.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 23 січня, пише "Європейська правда".

Як зазначили британські розвідники, 17 січня 2025 року очільник Кремля Владімір Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали нову 20-річну "угоду про всеосяжне стратегічне партнерство".

Розвідники зауважують: партнерство Росії та Ірану майже напевно було зумовлене взаємними безпековими та економічними інтересами, оскільки обидві держави зблизилися після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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"Росія залишається залежною від іранської військової підтримки, оскільки війна в Україні триває. Однак рівень недовіри зберігається, і напруженість у відносинах, швидше за все, буде перешкоджати розширенню їхньої співпраці", – пишуть у британській розвідці.

У аналізі зазначили, що ця угода є частиною ширшої структури співпраці між двома державами в різних галузях, що майже напевно є зобов'язанням зміцнювати двосторонні зв'язки. Вона охоплює співпрацю у сфері оборони і безпеки, економіки, торгівлі, транспорту, енергетики, технологій, інформаційної безпеки та безпеки кіберпростору.

На відміну від угод Росії Північною Кореєю та Білоруссю, угода між Росією і Іраном не містить положення про взаємну оборону, зазначили британці.

Як зазначили розвідники, цілком ймовірно, що угода створює правову основу для подальшої ірансько-російської співпраці, формалізуючи існуючі та майбутні спільні зусилля.

"Однак навряд чи вона стане значним поштовхом для розвитку партнерства або суттєво розширить сферу їхньої нинішньої співпраці", – додали вони.

Як повідомляли росЗМІ, Путін 17 січня прийняв президента Ірану та анонсував підписання угоди між Росією та Іраном про "всеосяжне стратегічне партнерство", зазначивши, що це "дозволить дати додатковий імпульс майже у всіх напрямках співпраці".

У Єврокомісії зазначили, що ця угода свідчить про те, що Росія відчуває потребу у союзниках, та про її слабкість.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення, а голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер днями заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до миру.