У Єврокомісії зазначили, що анонсована угода про стратегічне партнерство між Іраном та Росією свідчить про те, що РФ відчуває потребу у союзниках, та про її слабкість.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала зовнішньополітична речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на щоденному брифінгу 17 січня.

Від ЗМІ пролунало питання стосовно візиту до Москви президента Ірану та анонсованого підписання угоди про стратегічне партнерство Росії та Ірану.

"Попри заяви Росії, що вона зацікавлена у мирі...Росія, навпаки, відчайдушно шукає допомоги, щоб продовжувати свою протиправну агресію. І це ще більше показує слабкість Росії", – зазначила речниця.

Реклама:

Як повідомляють росЗМІ, правитель Росії Владімір Путін 17 січня прийняв президента Ірану Масуда Пезешкіана та анонсував підписання угоди між Росією та Іраном про "всеосяжне стратегічне партнерство", зазначивши, що це "дозволить дати додатковий імпульс майже у всіх напрямках співпраці".

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер днями заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується до миру.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення.