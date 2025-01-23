Разведка Британии: соглашение между Россией и Ираном говорит о зависимости РФ

Соглашение между Россией и Ираном "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" свидетельствует о том, что РФ остается зависимой от иранской военной поддержки, однако уровень недоверия между странами сохраняется, и напряженность в отношениях будет препятствовать расширению их сотрудничества.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 23 января, пишет "Европейская правда".

Как отметили британские разведчики, 17 января 2025 года глава Кремля Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали новое 20-летнее "соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Разведчики отмечают: партнерство России и Ирана почти наверняка было обусловлено взаимными интересами в сферах экономики и безопасности, поскольку два государства сблизились после вторжения России в Украину в 2022 году.

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"Россия остается зависимой от иранской военной поддержки, поскольку война в Украине продолжается. Однако уровень недоверия сохраняется, и напряженность в отношениях, скорее всего, будет препятствовать расширению их сотрудничества", – пишут в британской разведке.

В анализе отметили, что это соглашение является частью более широкой структуры сотрудничества между двумя государствами в различных областях, что почти наверняка является обязательством укреплять двусторонние связи. Оно охватывает сотрудничество в сфере обороны и безопасности, экономики, торговли, транспорта, энергетики, технологий, информационной безопасности и безопасности киберпространства.

В отличие от соглашений России с Северной Кореей и Беларусью, соглашение между Россией и Ираном не содержит положения о взаимной обороне, отметили британцы.

Как отметили разведчики, вполне вероятно, что соглашение создает правовую основу для дальнейшего ирано-российского сотрудничества, формализуя существующие и будущие совместные усилия.

"Однако вряд ли оно станет значительным толчком для развития партнерства или существенно расширит сферу их нынешнего сотрудничества", – добавили они.

Как сообщали росСМИ, Путин 17 января принял президента Ирана и анонсировал подписание соглашения между Россией и Ираном о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", отметив, что это "позволит дать дополнительный импульс почти во всех направлениях сотрудничества".

В Еврокомиссии отметили, что это соглашение свидетельствует о том, что Россия испытывает потребность в союзниках, и о ее слабости.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата, а председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на днях заявил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к миру.