У Фінляндії ще розглядають біля 600 заявок на притулок від росіян

У Фінляндії залишилося на розгляді близько 600 із близько 2000 заявок російських громадян, більшість з яких подали невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це повідомили у державній міграційній службі Migri.

На розгляді фінської міграційної служби залишається близько 600 клопотань російських громадян про надання притулку, більшість цих людей приїхали у Фінляндію невдовзі після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Станом на листопад незакритих заявок було близько 800. Всього від початку повномасштабної війни Росії проти України у Фінляндії оголосили 1400 рішень щодо притулку для росіян, з них близько 400 були позитивними і майже стільки ж – негативними. Ще близько 500 заявок зняли з розгляду, зазвичай так стається внаслідок рішення особи відкликати її.

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"Наша мета – розглянути усі ці заявки до кінця квітня", – повідомив генінспектор відомства Еппу Ояла.

У частині випадків розгляд заявок свідомо відклали, очікуючи, що ЄС визначить якусь централізовану політику стосовно того, чи надавати прихисток росіянам, які втікають від мобілізації.

За практикою фінської міграційної служби, загроза повістки чи отримання повістки є недостатнім приводом для отримання притулку.

"Сама по собі повістка не може вважатися підставою для отримання міжнародного захисту, має йтися про те, що ухилення від мобілізації супроводжується погрозами чи переслідуванням", – пояснив Еппу Ояла.

Окрім втечі від мобілізації, найчастіше росіяни аргументують клопотання про притулок тим, що їм загрожує переслідування за політичний активізм, осуд дій влади, належність до Свідків Єгови, за їхню гендерну ідентичність чи належність до ЛГБТ.

Нагадаємо, сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

У квітні 2024 року фінський уряд, переглядаючи рішення, залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, а топдепутату, який висловився за відкриття кордону, після шквалу обурення довелось піти у відставку.