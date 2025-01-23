В Финляндии еще рассматривают около 600 заявок на убежище от россиян

В Финляндии осталось на рассмотрении около 600 из около 2000 заявок российских граждан, большинство из которых подали вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в государственной миграционной службе Migri.

На рассмотрении финской миграционной службы остается около 600 ходатайств российских граждан о предоставлении убежища, большинство этих людей приехали в Финляндию вскоре после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

По состоянию на ноябрь незакрытых заявок было около 800. Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Финляндии объявили 1400 решений об убежище для россиян, из них около 400 были положительными и почти столько же – отрицательными. Еще около 500 заявок сняли с рассмотрения, обычно так происходит в результате решения лица отозвать ее.

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"Наша цель – рассмотреть все эти заявки до конца апреля", – сообщил генинспектор ведомства Эппу Ояла.

В части случаев рассмотрение заявок сознательно отложили, ожидая, что ЕС определит какую-то централизованную политику относительно того, предоставлять ли убежище россиянам, которые бегут от мобилизации.

По практике финской миграционной службы, угроза повестки или получения повестки является недостаточным поводом для получения убежища.

"Сама по себе повестка не может считаться основанием для получения международной защиты, речь должна идти о том, что уклонение от мобилизации сопровождается угрозами или преследованием", – пояснил Эппу Ояла.

Помимо бегства от мобилизации, чаще всего россияне аргументируют ходатайство об убежище тем, что им грозит преследование за политический активизм, осуждение действий власти, принадлежность к Свидетелям Иеговы, за их гендерную идентичность или принадлежность к ЛГБТ.

Напомним, сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, который начал развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В апреле 2024 года финское правительство, пересматривая решение, оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, а топ-депутату, который высказался за открытие границы, после шквала возмущения пришлось уйти в отставку.