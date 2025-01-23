У Британії юнаку дали 13 довічних увʼязнень за резонансне вбивство дівчат та тероризм

18-річного Акселя Рудакубана, який зізнався в убивстві трьох дівчат у місті Саутпорт на півночі Англії в липні 2024 року, присудили 13 пожиттєвих позбавлень волі.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Рудакубана під час суду визнав себе винним у вбивстві 9-річної Аліси да Сілва Агіар, 6-річної Бібі Кінг і 7-річної Елсі Дот Стенкомб на уроці танців, присвяченому творчості Тейлор Свіфт.

Він також зізнався у спробі вбивства ще вісьмох дітей, а також інструкторки з танців Ліанн Лукас і бізнесмена Джона Гейса у Саутпорті.

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Суддя присудив Рудакубана 13 довічних ув'язнень за звинуваченнями, повʼязаними з тероризмом – з огляду на те, що на момент скоєння злочину йому не було 18 років.

На практиці вирок означає, що хлопець зможе попрохати про умовно-дострокове звільнення не раніше, ніж йому виповниться 70 років – тобто через 52 роки. Водночас суддя висловив припущення, що клопотання Рудакубана навряд чи задовольнять, і він відбуватиме увʼязнення до кінця життя.

Наприкінці липня 2024 року тоді 17-річний Рудакубана напав із ножем на дітей і дорослих на північному заході Англії під час заняття з танців. У результаті загинули троє дівчат, ще вісім дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення.

Дезінформація про особу нападника, якого начебто називали нелегальним мігрантом-ісламістом, підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії. Насправді ж Рудакубана народився в Уельсі, його батьки є християнами.

Напередодні британський уряд оголосив про початок розслідування того, як не не вдалось розпізнати ризик, який становив Рудакубана, і допустив перегляд визначення тероризму.