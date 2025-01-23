В Британии юноше дали 13 пожизненных заключений за резонансное убийство девочек и терроризм

18-летнего Акселя Рудакубана, который признался в убийстве трех девушек в городе Саутпорт на севере Англии в июле 2024 года, присудили 13 пожизненных лишений свободы.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Рудакубана во время суда признал себя виновным в убийстве 9-летней Алисы да Силва Агиар, 6-летней Биби Кинг и 7-летней Элси Дот Стэнкомб на уроке танцев, посвященном творчеству Тейлор Свифт.

Он также признался в попытке убийства еще восьмерых детей, а также инструктора по танцам Лианн Лукас и бизнесмена Джона Гейса в Саутпорте.

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Судья приговорил Рудакубана к 13 пожизненным заключениям по обвинениям, связанным с терроризмом – учитывая то, что на момент совершения преступления ему не было 18 лет.

На практике приговор означает, что парень сможет попросить об условно-досрочном освобождении не раньше, чем ему исполнится 70 лет – то есть через 52 года. В то же время судья высказал предположение, что ходатайство Рудакубана вряд ли удовлетворят, и он будет отбывать заключение до конца жизни.

В конце июля 2024 года тогда 17-летний Рудакубана напал с ножом на детей и взрослых на северо-западе Англии во время занятия по танцам. В результате погибли три девочки, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

Дезинформация о личности нападавшего, которого якобы называли нелегальным мигрантом-исламистом, подпитала массовые антииммигрантские протесты по всей Британии. На самом же деле Рудакубана родился в Уэльсе, его родители являются христианами.

Накануне британское правительство объявило о начале расследования того, как не удалось распознать риск, который представлял Рудакубана, и допустило пересмотр определения терроризма.