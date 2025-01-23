Пісторіус заявив про послідовне збільшення кількості німецьких військових у Литві

Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна збільшує кількість своїх військових, розміщених у Литві.

Про це він сказав під час візиту до Вільнюса 22 січня, повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Пісторіус заявив, що розгортання німецької бригади в Литві відбувається послідовно і згідно з планом. Він зазначив, що початковий командний склад і командир бригади вже перебувають у Вільнюсі.

Німецький міністр повідомив, що кількість німецьких військ у Литві збільшується паралельно з розвитком інфраструктури для них, як це передбачено планом дій.

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"Розгортання бригади відбувається за планом, послідовно. У нас вже є особовий склад початкового штабу у Вільнюсі, у нас є командир", – сказав він.

Пісторіус наголосив, що зараз триває підготовка до прибуття підрозділів бригади, які будуть дислоковані в литовських містах Неменчине і Рокантішкесі. За його словами – це станеться в другому кварталі 2025 року.

Крім того, Пісторіус повідомив, що зустрінеться з первинним командним складом бригади і огляне будівництво військової інфраструктури в Рокантішкесі. За словами міністра оборони Німеччини, солдати бригади офіційно розпочнуть службу в другому кварталі 2025 року.

Він зазначив, що вже у 2025-му командний склад німецької бригади зможе очолити і проводити навчання разом з партнерами і союзниками по НАТО. Пісторіус підкреслив, що мета його візиту до Литви – продемонструвати, що Німеччина рішуче налаштована забезпечити безпеку східного флангу НАТО.

"Безпека Литви – це наша безпека", – заявив він.

Своєю чергою, очільниця оборонного відомства країни Довіле Шакалієне заявила під час зустрічі із Пісторіусом, що німецька бригада залишається головним пріоритетом для всіх основних політичних партій Німеччини, тому це не повинно турбувати Литву у світлі майбутніх лютневих виборів.

У Міноборони країни зазначили, що кількість особового складу німецької бригади в Литві поступово збільшується і до кінця року досягне 500 осіб.

Найближчим часом до Литви прибудуть роти зв'язку, штабні і сервісні роти, а також медичні підрозділи і підрозділи матеріально-технічного забезпечення. Вони будуть розміщені в тимчасових об'єктах інфраструктури в Неменчине і Рокантішкесі.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".

В середині вересня Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.