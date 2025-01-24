Литва хотела бы тренировать своих военных в Германии

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что для тренировки литовских военных балтийское государство хотело бы использовать инфраструктуру союзников – в частности, таких стран как Германия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министр отметила, что литовским военным нужно больше тренировочных мест.

"Один из вариантов – сотрудничество с соседями и союзниками. Например, вчера, во время визита министра обороны Германии Бориса Писториуса, мы обсуждали возможность проведения тренировок для некоторых наших подразделений на немецких полигонах", – заявила министр на пресс-конференции в военном городке в Рокантишкесе в четверг.

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Она напомнила, что Государственный совет по обороне уже ранее принял решение о необходимости создания в Литве тренировочного пространства, пригодного для маневров бригады, но это решение до сих пор не реализовано.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, со своей стороны, отметил, что после завершения строительства новой базы Selija в Айзкраукльском районе до конца этого года, на ней смогут тренироваться подразделения бригадного уровня.

"Мы готовы организовывать учения бригадного масштаба с 2026 года и открыты для сотрудничества с партнерами в регионе, включая Литву", – заявил Спрудс.

Напомним, в середине сентября Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады в Литве.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна постепенно увеличивает количество своих военных, размещенных в Литве. Начальный командный состав и командир бригады уже находятся в Вильнюсе.