В громадському транспорті Тбілісі зазвучали протестні аудіозаписи

У громадському транспорті Тбілісі пристрої для оплати проїзду відтворили протестні аудіозаписи – у зв’язку з інцидентом їх тимчасово вимкнули.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Пристрої почали відтворювати аудіозаписи, серед яких був виступ на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи 1999 року тодішнього спікера парламенту Грузії Зураба Жванії з фразою: "Я грузин, а значить, я – європеєць!".

Також звучали гімн Грузії, гасла протестувальників на проєвропейських акціях, "Слава Грузії! Слава Україні!" та інші. Користувачі публікували відео, зняті в транспорті.

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У міській мерії повідомили, що на пристроях оплати, встановлених в автобусах і мікроавтобусах столиці, було виявлено несправність. У зв'язку з імовірною кібератакою систему оплати проїзду в громадському транспорті Тбілісі тимчасово відключили.

"Технічне обслуговування апаратів здійснюють підрядники "Банку Грузії" – компанії ТОВ "МС+" і ТОВ "Азрі". Їхні представники оперативно розпочали усунення несправності. Пристрої буде увімкнено найближчим часом, щойно несправність буде усунуто", – зазначили в мерії.

На період усунення проблеми міський транспорт обслуговуватиме пасажирів безкоштовно, заявила міська влада.

Нагадаємо, 23 січня у Тбілісі пройшла багатотисячна акція протесту з вимогою повторних виборів та звільнення затриманих на протестах за європейське майбутнє Грузії.

Також 23 січня парламент Естонії ухвалив заяву, що закликає світову громадськість зробити конкретні кроки для захисту і підтримки законного президента, громадянського суспільства і демократично налаштованих демонстрантів у Грузії.