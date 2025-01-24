В общественном транспорте Тбилиси зазвучали протестные аудиозаписи

В общественном транспорте Тбилиси устройства для оплаты проезда воспроизвели протестные аудиозаписи – в связи с инцидентом их временно отключили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Устройства начали воспроизводить аудиозаписи, среди которых было выступление спикера парламента Грузии Зураба Жвании на заседании ПАСЕ 1999 года с фразой: "Я грузин, а значит, я – европеец!".

Также звучали гимн Грузии, лозунги протестующих на проевропейских акциях, "Слава Грузии! Слава Украине!" и другие. Пользователи публиковали видео, снятые в транспорте.

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В городской мэрии сообщили, что на устройствах оплаты, установленных в автобусах и микроавтобусах столицы, была обнаружена неисправность. В связи с предполагаемой кибератакой систему оплаты проезда в общественном транспорте Тбилиси временно отключили.

"Техническое обслуживание аппаратов осуществляют подрядчики "Банка Грузии" – компании ООО "МС+" и ООО "Азри". Их представители оперативно приступили к устранению неисправности. Устройства будут включены в ближайшее время, как только неисправность будет устранена", – отметили в мэрии.

На период устранения проблемы городской транспорт будет обслуживать пассажиров бесплатно, заявили городские власти.

Напомним, 23 января в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста с требованием повторных выборов и освобождения задержанных на протестах за европейское будущее Грузии.

Также 23 января парламент Эстонии принял заявление, призывающее мировую общественность предпринять конкретные шаги для защиты и поддержки законного президента, гражданского общества и демократически настроенных демонстрантов в Грузии.