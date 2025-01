У Тбілісі тисячі людей вимагають звільнити затриманих на проєвропейських протестах

У Тбілісі проходить багатотисячна акція протесту з вимогою повторних виборів та звільнення затриманих на протестах за європейське майбутнє Грузії.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Акція починалась біля "Нового театру" на проспекті Агмашенебелі, звідти тисячі демонстрантів вирушили проспектом Руставелі до будівлі парламенту.

Реклама:

Протестувальники скандують "Грузія", "Вогонь олігархії", "Не буде справедливості – не буде миру".

Основні вимоги залишаються незмінними – проведення дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих на протестах, проти яких відкрили кримінальні справи. Таких вже близько 50 осіб, у тому числі засновниця онлайн-видань Batumelebi і Netgazeti, якій загрожує ув’язнення за ляпас начальнику поліції.

⭕ On the 57th day of continuous protests, Rustaveli Avenue has been blocked again.



The demands remain unchanged: new parliamentary elections must be called, and individuals arrested during the protests must be released.#GeorgiaProtests

Day 57 pic.twitter.com/dIzP79s2CE