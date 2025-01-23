У Тбілісі тисячі людей вимагають звільнити затриманих на проєвропейських протестах

У Тбілісі проходить багатотисячна акція протесту з вимогою повторних виборів та звільнення затриманих на протестах за європейське майбутнє Грузії.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Акція починалась біля "Нового театру" на проспекті Агмашенебелі, звідти тисячі демонстрантів вирушили проспектом Руставелі до будівлі парламенту.

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Протестувальники скандують "Грузія", "Вогонь олігархії", "Не буде справедливості – не буде миру".

Основні вимоги залишаються незмінними – проведення дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих на протестах, проти яких відкрили кримінальні справи. Таких вже близько 50 осіб, у тому числі засновниця онлайн-видань Batumelebi і Netgazeti, якій загрожує ув’язнення за ляпас начальнику поліції.

⭕ On the 57th day of continuous protests, Rustaveli Avenue has been blocked again.



The demands remain unchanged: new parliamentary elections must be called, and individuals arrested during the protests must be released.#GeorgiaProtests

Day 57 pic.twitter.com/dIzP79s2CE – PUBLIKA (@Publika_ge) January 23, 2025

Нагадаємо, протести у Грузії тривають вже близько двох місяців після рішення влади призупинити євроінтеграцію та у перші тижні супроводжувалися жорсткими діями силовиків. Опозиція бойкотує роботу нового парламенту та вимагає повторного проведення виборів.

23 січня парламент Естонії ухвалив заяву, що закликає світову громадськість зробити конкретні кроки для захисту і підтримки законного президента, громадянського суспільства і демократично налаштованих демонстрантів у Грузії.

У грудні країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.