Парламент Естонії вирішив не визнавати парламент, уряд і нового "президента" Грузії

Парламент Естонії ухвалив заяву, що закликає світову громадськість зробити конкретні кроки для захисту і підтримки законного президента, громадянського суспільства і демократично налаштованих демонстрантів у Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський мовник ERR.

Представлену 49 депутатами заяву "На підтримку народу Грузії" підтримали 59 депутатів, проти проголосували 9. Згідно із заявою, результати парламентських виборів, які відбулися в жовтні минулого року в Грузії в умовах насильства і залякування населення, не відображають вільну волю грузинського народу.

"Партія "Грузинська мрія", яка підтримується Російською Федерацією і перебуває при владі, використовує нечесні результати виборів, щоб домогтися повного контролю над державними установами та придушити опозицію і громадянське суспільство", – наголошується в заяві.

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Відтак депутати не визнають парламент і уряд Грузії, які були сформовані після парламентських виборів, а також законність призначеного на посаду президента Михеїла Кавелашвілі, але визнає законність президентки Саломе Зурабішвілі та її спроби завершити в державі конституційну кризу.

Парламент Естонії висловлює підтримку демократичним силам Грузії, які вимагають проведення нових парламентських виборів, та засуджує жорстоке придушення протестів.

Також у заяві парламент закликає парламенти інших країн засудити насильство, здійснене керівним у Грузії режимом, та закликає Європейську комісію і держави-члени ЄС встановити санкції щодо політиків і офіційних осіб Грузії, причетних до насильницького придушення мирних демонстрацій.

Також у заяві звучить заклик істотно обмежити спілкування з урядовими інституціями Грузії до проведення вільних і справедливих виборів.

В грудні країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

Тим часом, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у питанні визнання президента Грузії Україна приєднається до позиції ЄС.

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