Комісія не виявила помилок у системі безпеки під час смертельної стрілянини в університеті Праги

Парламентська слідча комісія не виявила помилок у діях інтегрованої системи безпеки під час стрілянини на філософському факультеті Карлового університету 2023 року, які могли б вплинути на фактичний перебіг трагедії.

Про це, як пише "Європейська правда", комісія заявила в підсумковому звіті, оприлюдненому в четвер, повідомляє Radio Prague International.

Однак під час розслідування було виявлено недоліки в галузі оперативного і тактичного управління ще до того, як злочинець відкрив стрілянину в будівлі факультету на площі Яна Палаха в Празі 21 грудня 2023 року.

У зв'язку з цим комісія запропонувала поліції та уряду в майбутньому ініціювати заходи щодо забезпечення безпеки.

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Комісія заслухала 29 свідків. Зібрані у справі документальні докази становлять загалом 800 сторінок, протоколи допитів – 385 сторінок.

Депутати опозиційної партії ANO не згодні з висновком комісії. Однак представники ANO висловили згоду з рекомендаціями щодо обміну інформацією, тактичних і оперативних процедур поліції, можливості змін у законодавстві про зброю та процесі виявлення мобільних телефонів.

Унаслідок стрілянини в грудні 2023 року, яку вчинив один зі студентів у будівлі філософського факультету в Празі, 14 студентів і викладачів Карлового університету загинули. Нападник наклав на себе руки.

Стрілянина стала наймасштабнішим масовим убивством у сучасній історії Чехії.