Парламентская следственная комиссия не обнаружила ошибок в действиях интегрированной системы безопасности во время стрельбы на философском факультете Карлова университета 2023 года, которые могли бы повлиять на фактический ход трагедии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", комиссия заявила в итоговом отчете, обнародованном в четверг, сообщает Radio Prague International.

Однако в ходе расследования были выявлены недостатки в области оперативного и тактического управления еще до того, как преступник открыл стрельбу в здании факультета на площади Яна Палаха в Праге 21 декабря 2023 года.

В связи с этим комиссия предложила полиции и правительству в будущем инициировать меры по обеспечению безопасности.

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Комиссия заслушала 29 свидетелей. Собранные по делу документальные доказательства составляют в общей сложности 800 страниц, протоколы допросов – 385 страниц.

Депутаты оппозиционной партии ANO не согласны с выводом комиссии. Однако представители ANO выразили согласие с рекомендациями по обмену информацией, тактическим и оперативным процедурам полиции, возможности изменений в законодательстве об оружии и процессе обнаружения мобильных телефонов.

В результате стрельбы в декабре 2023 года, которую совершил один из студентов в здании философского факультета в Праге, 14 студентов и преподавателей Карлова университета погибли. Нападавший покончил с собой.

Стрельба стала самым масштабным массовым убийством в современной истории Чехии.