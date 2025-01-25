Сенат США затвердив Гегсета на посаду шефа Пентагона

Сенат США у п’ятницю, 24 січня, затвердив Піта Гегсета на посаду міністра оборони – він став третім кандидатом нового президента Дональда Трампа, якого затвердили на посаді.

Про це повідомляє The Washington Post, пише "Європейська правда".

Як розповіла газета, голоси під час голосування розділилися 50 на 50 (три республіканці долучилися до демократів і стали в опозицію).

Врешті-решт віцепрезидент Джей Ді Венс скористався можливістю віддати "додатковий" голос, який і зробив Гегсета новим керівником Пентагону.

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Зазначимо, призначенню Гегсета перешкоджали звинувачення в неправомірних діях.

Під час попередніх слухань у Сенаті Гегсет заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.

Також він повідомив сенатському комітету з питань збройних сил, що він заплатив $50 тисяч в рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він її сексуально домагався.