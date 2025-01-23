Сенат з мінімальним відривом підтримав номінанта Трампа на пост глави Пентагону

Американські сенатори на процедурному голосуванні в четвер, 23 січня, з мінімальною перевагою підтримали призначення Піта Гегсета очільником Пентагону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Гегсета на процедурному голосуванні в Сенаті підтримав 51 американський сенатор проти 49.

До демократів, які одностайно висловились проти номінанта Дональда Трампа, приєднались двоє поміркованих республіканських сенаторок – Ліза Мурковскі та Сʼюзан Коллінз.

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Сенатори ще можуть змінити свою думку під час поіменного остаточного голосування за затвердження кандидатури, яке очікується у пʼятницю, 24 січня.

Зауважимо, що іншого номінанта в адміністрацію президента США – державного секретаря Марко Рубіо, який до цього був сенатором від Флориди – його колеги підтримали одностайно.

Кандидатура Піта Гегсета, ветерана війн в Іраку та Афганістані та ведучого Fox New, від початку оточувалась скандалами.

Чоловіка звинувачували в домаганнях до жінок, надмірному вживанні алкоголю і фінансових зловживаннях. Сам Гегсет ці звинувачення заперечує, а Трамп висловлював йому підтримку.

Під час попередніх слухань у Сенаті Гегсет заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.