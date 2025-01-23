Сенат з мінімальним відривом підтримав номінанта Трампа на пост глави Пентагону
Американські сенатори на процедурному голосуванні в четвер, 23 січня, з мінімальною перевагою підтримали призначення Піта Гегсета очільником Пентагону.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.
Гегсета на процедурному голосуванні в Сенаті підтримав 51 американський сенатор проти 49.
До демократів, які одностайно висловились проти номінанта Дональда Трампа, приєднались двоє поміркованих республіканських сенаторок – Ліза Мурковскі та Сʼюзан Коллінз.
Сенатори ще можуть змінити свою думку під час поіменного остаточного голосування за затвердження кандидатури, яке очікується у пʼятницю, 24 січня.
Зауважимо, що іншого номінанта в адміністрацію президента США – державного секретаря Марко Рубіо, який до цього був сенатором від Флориди – його колеги підтримали одностайно.
Кандидатура Піта Гегсета, ветерана війн в Іраку та Афганістані та ведучого Fox New, від початку оточувалась скандалами.
Чоловіка звинувачували в домаганнях до жінок, надмірному вживанні алкоголю і фінансових зловживаннях. Сам Гегсет ці звинувачення заперечує, а Трамп висловлював йому підтримку.
Під час попередніх слухань у Сенаті Гегсет заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.