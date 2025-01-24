Кандидат на пост глави Пентагону виплатив $50 тисяч жінці, яка заявила про сексуальне насильство
Піт Гегсет, кандидат Дональда Трампа на посаду глави Пентагону, повідомив сенатському комітету з питань збройних сил, що він заплатив 50 тисяч доларів в рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він її сексуально домагався.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив телеканал CNN з посиланням на відповідні документи.
У письмовому листуванні з комітетом Гегсет відповів на запитання сенаторки від штату Массачусетс Елізабет Воррен про звинувачення в сексуальному насильстві, яке він публічно заперечував і стверджував, що це була "неприємна заява".
Гегсет, якому так і не було пред'явлено звинувачення у злочині у зв'язку з інцидентом 2017 року в Монтереї, штат Каліфорнія, заявив, що він уклав мирову угоду, яка включає пункт про конфіденційність.
Гегсет пояснив, що угоду було укладено, щоб запобігти її спробам заплямувати його кар'єру ведучого Fox News звинуваченнями, які, за його словами, були неправдивими.
Адвокат Гегсета Тім Парлаторе підтвердив CNN у листопаді, що його клієнт заплатив обвинувачувачці через багато років після інциденту. Але сума в доларах не була відома громадськості, поки Гегсет не розкрив її перед комітетом.
Гегсет перебуває на шляху до затвердження в Сенаті після подолання ключової процедурної перешкоди. Остаточне голосування за затвердження його кандидатури очікується у пʼятницю, 24 січня.
Під час попередніх слухань у Сенаті Гегсет заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.