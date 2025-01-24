Кандидат на пост глави Пентагону виплатив $50 тисяч жінці, яка заявила про сексуальне насильство

Піт Гегсет, кандидат Дональда Трампа на посаду глави Пентагону, повідомив сенатському комітету з питань збройних сил, що він заплатив 50 тисяч доларів в рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він її сексуально домагався.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив телеканал CNN з посиланням на відповідні документи.

У письмовому листуванні з комітетом Гегсет відповів на запитання сенаторки від штату Массачусетс Елізабет Воррен про звинувачення в сексуальному насильстві, яке він публічно заперечував і стверджував, що це була "неприємна заява".

Гегсет, якому так і не було пред'явлено звинувачення у злочині у зв'язку з інцидентом 2017 року в Монтереї, штат Каліфорнія, заявив, що він уклав мирову угоду, яка включає пункт про конфіденційність.

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Гегсет пояснив, що угоду було укладено, щоб запобігти її спробам заплямувати його кар'єру ведучого Fox News звинуваченнями, які, за його словами, були неправдивими.

Адвокат Гегсета Тім Парлаторе підтвердив CNN у листопаді, що його клієнт заплатив обвинувачувачці через багато років після інциденту. Але сума в доларах не була відома громадськості, поки Гегсет не розкрив її перед комітетом.

Гегсет перебуває на шляху до затвердження в Сенаті після подолання ключової процедурної перешкоди. Остаточне голосування за затвердження його кандидатури очікується у пʼятницю, 24 січня.

Під час попередніх слухань у Сенаті Гегсет заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.