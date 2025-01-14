Майбутній шеф Пентагону: США хочуть якнайвигіднішого вирішення війни для України

Піт Гегсет, номінований Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США, заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.

Про це він сказав під час слухань у Сенаті у вівторок, 14 січня, повідомляє "Європейська правда".

Сенатор Ангус Кінг спитав у Гегсета його позицію стосовно повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауваживши, що той не згадав про нього у короткому вступному слові.

На це номінант на посаду глави Пентагону сказав, що ідеться про політичне рішення на рівні обраного президента США, який "дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би бачити припинення цього конфлікту".

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"Ми знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б бачити його (вирішення. – Ред.) якомога вигіднішим для українців. Але ця війна повинна припинитись", – підкреслив Гегсет.

Номінацію Гегсета – ветерана війн в Іраку та Афганістані та ведучого Fox News – затьмарила низка скандалів, повʼязаних із вживанням алкоголю та нібито домагань до жінок.

Попри це, Трамп підтверджував підтримку Гегсета.

Нагадаємо, чинний глава Пентагону Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен у спільній колонці для видання The New York Times пояснили небезпеку скорочення військової допомоги Україні та передчасного припинення вогню.