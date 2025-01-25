Сенат США утвердил Гегсета на должность шефа Пентагона
Сенат США в пятницу, 24 января, утвердил Пита Гегсета на должность министра обороны – он стал третьим кандидатом нового президента Дональда Трампа, которого утвердили в должности.
Об этом сообщает The Washington Post, пишет "Европейская правда".
Как рассказала газета, голоса во время голосования разделились 50 на 50 (три республиканца присоединились к демократам и стали в оппозицию).
В конце концов вице-президент Джей Ди Вэнс воспользовался возможностью отдать "дополнительный" голос, который и сделал Гегсета новым руководителем Пентагона.
Отметим, назначению Гегсета препятствовали обвинения в неправомерных действиях.
Во время предыдущих слушаний в Сенате Гегсет заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.
Также он сообщил сенатскому комитету по вооруженным силам, что он заплатил $50 тысяч в рамках соглашения о конфиденциальности женщине, которая утверждала, что он ее сексуально домогался.