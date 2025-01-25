У Польщі кажуть, що Трамп слухатиме Європу щодо України за умов збільшення оборонних витрат

Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що новий американський президент Дональд Трамп прислухається до їхньої думки щодо України лише тоді, коли вони почнуть серйозно інвестувати у власну безпеку.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, цитує "Європейська правда".

Косіняк-Камиш стверджує, що "рецепт дуже простий: більше витрат на оборону, більше інвестицій у військову промисловість". Тільки тоді, на його думку, Європа дійсно зможе сісти за стіл переговорів.

Він підкреслив, що війна Росії проти України значно вплинула на безпекову ситуацію у Польщі та на східному фланзі НАТО.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який нещодавно вступив на посаду, посилив вимоги до союзників по НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% від їхнього ВВП, що вдвічі перевищує нинішній показник у 2%.

Хоча його зауваження раніше викликали суперечки серед союзників, війна в Україні змусила багатьох з них замислитися про доцільність цих вимог. Польща вже наблизилася до виконання цих зобов'язань, протягом року виділивши рекордні 186,6 млрд злотих, що становить 4,7% від ВВП.

Косіняк-Камиш наголосив, що підвищення оборонних витрат не лише зміцнить позиції Європи у партнерстві зі США, а й сприятиме економічному зростанню, завдяки інвестиціям у військову промисловість.

"Підвищення цільового показника оборонних витрат не лише зробить Європу надійним і відданим союзником у Вашингтоні, але й стимулюватиме економічне зростання всередині країни завдяки інвестиціям у виробництво озброєнь", – вважає він.

Однак, очільник польського Міноборони заявив, що це вимагатиме нового рівня європейської координації і "радикальної зміни" у ставленні лідерів до нових підходів до фінансування військових інвестицій.

Наприклад, сказав польський міністр оборони, блок міг би передати невикористані кошти на відновлення після пандемії в оборонну промисловість.

"Якщо ми змогли дозволити собі брати борги для відновлення після пандемії Covid-19, ми повинні дозволити собі нові витрати, щоб захистити себе від війни", – сказав він.

Косіняк-Камиш також запропонувала випустити спільні боргові зобов'язання ЄС для фінансування військових витрат, назвавши нинішню суму в 1,5 млрд євро в оборонному фонді блоку "просто ганебною".

Тим не менш, кілька європейських урядів виступають проти спільних запозичень на оборонні витрати. Косіняк-Камиш підкреслив, що агресія Кремля не обмежується Україною, вказуючи на підтримку Москвою правителів східної Лівії і поширення в Африці.

На його думку, це може становити загрозу для стабільності в Південній Європі.

"Я думаю, що наші партнери з Італії чи Іспанії повинні це усвідомлювати. Відсутність інвестицій у безпеку не означає, що на їхніх кордонах немає загроз", – додав він.

18 січня мер Варшави і кандидат в президенти Польщі Рафал Тшасковський заявив, що Польща і європейські країни мають виділяти на оборону 5% ВВП.

22 січня глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Трамп має рацію, коли каже, що Європейський Союз витрачає недостатньо на оборону.

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ЄС повинен озброїтися, щоб "вижити" в умовах дедалі більш невизначеного світового порядку.