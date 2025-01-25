В Польше говорят, что Трамп будет слушать Европу по Украине при условии увеличения оборонных расходов

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что новый американский президент Дональд Трамп прислушается к их мнению относительно Украины только тогда, когда они начнут серьезно инвестировать в собственную безопасность.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, цитирует "Европейская правда".

Косиняк-Камыш утверждает, что "рецепт очень прост: больше расходов на оборону, больше инвестиций в военную промышленность". Только тогда, по его мнению, Европа действительно сможет сесть за стол переговоров.

Он подчеркнул, что война России против Украины значительно повлияла на ситуацию с безопасностью в Польше и на восточном фланге НАТО.

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Напомним, президент США Дональд Трамп, который недавно вступил в должность, ужесточил требования к союзникам по НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% от их ВВП, что вдвое превышает нынешний показатель в 2%.

Хотя его замечания ранее вызывали споры среди союзников, война в Украине заставила многих из них задуматься о целесообразности этих требований. Польша уже приблизилась к выполнению этих обязательств, в течение года выделив рекордные 186,6 млрд злотых, что составляет 4,7% от ВВП.

Косиняк-Камыш отметил, что повышение оборонных расходов не только укрепит позиции Европы в партнерстве с США, но и будет способствовать экономическому росту, благодаря инвестициям в военную промышленность.

"Повышение целевого показателя оборонных расходов не только сделает Европу надежным и преданным союзником в Вашингтоне, но и будет стимулировать экономический рост внутри страны благодаря инвестициям в производство вооружений", – считает он.

Однако, глава польского Минобороны заявил, что это потребует нового уровня европейской координации и "радикального изменения" в отношении лидеров к новым подходам к финансированию военных инвестиций.

Например, сказал польский министр обороны, блок мог бы передать неиспользованные средства на восстановление после пандемии в оборонную промышленность.

"Если мы смогли позволить себе брать долги для восстановления после пандемии Covid-19, мы должны позволить себе новые расходы, чтобы защитить себя от войны", – сказал он.

Косиняк-Камыш также предложила выпустить совместные долговые обязательства ЕС для финансирования военных расходов, назвав нынешнюю сумму в 1,5 млрд евро в оборонном фонде блока "просто позорной".

Тем не менее, несколько европейских правительств выступают против совместных заимствований на оборонные расходы. Косиняк-Камыш подчеркнул, что агрессия Кремля не ограничивается Украиной, указывая на поддержку Москвой правителей восточной Ливии и распространение в Африке.

По его мнению, это может представлять угрозу для стабильности в Южной Европе.

"Я думаю, что наши партнеры из Италии или Испании должны это осознавать. Отсутствие инвестиций в безопасность не означает, что на их границах нет угроз", – добавил он.

18 января мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский заявил, что Польша и европейские страны должны выделять на оборону 5% ВВП.

22 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Трамп прав, когда говорит, что Европейский Союз тратит недостаточно на оборону.

А премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ЕС должен вооружиться, чтобы "выжить" в условиях все более неопределенного мирового порядка.