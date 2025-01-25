Жителі одного з німецьких міст вийшли на протест через захід ультраправої "АдН"

Жителі німецького міста Галле вийшли на протест у суботу через захід, який проводила ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

За словами представника поліції, на протест вийшли кілька сотень осіб.

Загалом було зареєстровано чотири протестні зібрання.

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Перед полуднем навколо місця проведення заходу в міському виставковому залі утворилися довгі черги з автомобілів. Поліція контролювала під'їзні шляхи.

В одному місці група велосипедистів у чорному одязі спробувала проїхати до місця проведення акції.

Кореспондент агентства став свідком того, як поліція силою запобігла цій спробі. Представник поліції спочатку не зміг надати більш детальну інформацію про інцидент.

dpa

На заході "АдН" виступлять лідери партії Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла. Загалом на ньому очікується близько 4500 осіб.

Нагадаємо, 17 січня близько 16 тисяч людей зустрічали протестом лідерку "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель у Гамбурзі, куди вона приїхала на партійну подію у стінах мерії.

У своїй промові вона поскаржилася на "натовпи бандитів, яких захищає мер Гамбурга", та провела паралелі між тим, як її зустріли у саксонському місті Різа, і переслідуванням нацистами інакодумців.