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"Геть нацистів": Протестувальники заблокували авто лідерки ультраправих Німеччини

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Новини — Субота, 11 січня 2025, 14:40 — Христина Бондарєва

Протестувальники заблокували автомобіль з лідеркою ультраправих Німеччини Алісою Вайдель, яка в суботу поспішала на конференцію своєї партії "Альтернатива для Німеччини" у саксонському місті Різа. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

Вайдель прямувала на захід у броньованому автомобілі Audi, який був змушений зупинитися через блокаду проетсувальників, що вигукували "Геть нацистів". Близько 30 демонстрантів сиділи прямо на дорозі.

Правоохоронці вимагали у протестувальників звільнити дорогу, однак ті ігнорували заклики. 

Зрештою поліції довелося відтягнути протестувальників і звільнити шлях для авто з політикинею.

Близько 10 тисяч протестувальників приїхали до Різи, міста з населенням 29 тисяч людей у Східній Німеччині, де "Альтернатива для Німеччини" влаштувала партійну конференцію.

Конференція "АдН" є частиною кампанії партії перед виборами до Бундестагу 23 лютого. Опитування прогнозують ультраправим другий результат.

Детально про те, хто така Аліса Вайдель, читайте у статті: Матір, лесбійка та "подруга Путіна".

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Німеччина
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