"Геть нацистів": Протестувальники заблокували авто лідерки ультраправих Німеччини

Протестувальники заблокували автомобіль з лідеркою ультраправих Німеччини Алісою Вайдель, яка в суботу поспішала на конференцію своєї партії "Альтернатива для Німеччини" у саксонському місті Різа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

Вайдель прямувала на захід у броньованому автомобілі Audi, який був змушений зупинитися через блокаду проетсувальників, що вигукували "Геть нацистів". Близько 30 демонстрантів сиділи прямо на дорозі.

Alice Weidel wird von der Antifa an der Durchfahrt zur Halle behindert. Ihr Auto wird angegriffen. Polizei räumt gewaltsam die Sitzblockade! #Riesa #rie1101 pic.twitter.com/y2fp0zWm8Q Реклама: January 11, 2025

Правоохоронці вимагали у протестувальників звільнити дорогу, однак ті ігнорували заклики.

Зрештою поліції довелося відтягнути протестувальників і звільнити шлях для авто з політикинею.

Близько 10 тисяч протестувальників приїхали до Різи, міста з населенням 29 тисяч людей у Східній Німеччині, де "Альтернатива для Німеччини" влаштувала партійну конференцію.

Конференція "АдН" є частиною кампанії партії перед виборами до Бундестагу 23 лютого. Опитування прогнозують ультраправим другий результат.

Детально про те, хто така Аліса Вайдель, читайте у статті: Матір, лесбійка та "подруга Путіна".