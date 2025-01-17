У Гамбурзі тисячі людей протестували проти приїзду лідерки німецьких ультраправих

Близько 16 тисяч людей зустрічали протестом лідерку "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель у Гамбурзі, куди вона приїхала на партійну подію у стінах мерії.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Увечері 16 січня Вайдель мала виступати на партійній події у мерії Гамбурга. У зв’язку з її приїздом анонсували акцію протесту, люди почали збиратись біля головного залізничного вокзалу і пішли звідти ходою у напрямку мерії.

Marcus Brandt / dpa

Поліція спершу очікувала близько 2 тисяч учасників, проте під кінець вечора повідомили, що їх було понад 16 тисяч.

Реклама:

Біля мерії демонстрація зупинилась перед встановленими поліцією загородженнями.

Учасники принесли плакати з гаслами від "Захистимо демократію" і "Жодного простору для нацизму" до ультралівих гасел про "скасування капіталізму". Активісти скандували, серед іншого, "Увесь Гамбург ненавидить "АдН". Окрім поодиноких спроб зрушити загородження перед мерією, подія минула без інцидентів.

marcus Brandt / dpa

На сам виступ Вайдель у мерії прийшло близько тисячі гостей. Оскільки для всіх не вистачало місця у головній залі, їх розвели у кілька великих залів та запустили трансляцію на екранах.

У своїй промові вона поскаржилася на "натовпи бандитів, яких захищає мер Гамбурга", та провела паралелі між тим, як її зустріли у саксонському місті Різа, і переслідуванням нацистами інакодумців.

Через приїзд Вайдель у Гамбурзі чергували близько 1500 правоохоронців з водометами. Понад 600 з них прибули з інших частин країни.

Демонстрація і заходи безпеки спричинили численні перекриття доріг і затори.

Нагадаємо, "АдН" відкрито підтримав американський мільярдер Ілон Маск, наближений до Дональда Трампа. Він також провів розмову з Аліс Вайдель на своєму X (Twitter).

Співлідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла поїде на інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа.