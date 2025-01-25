Жители одного из немецких городов вышли на протест из-за мероприятия ультраправой "АдГ"

Жители немецкого города Галле вышли на протест в субботу из-за мероприятия, которое проводила ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

По словам представителя полиции, на протест вышли несколько сотен человек.

Всего было зарегистрировано четыре протестных собрания.

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Перед полуднем вокруг места проведения мероприятия в городском выставочном зале образовались длинные очереди из автомобилей. Полиция контролировала подъездные пути.

В одном месте группа велосипедистов в черной одежде попыталась проехать к месту проведения акции.

Корреспондент агентства стал свидетелем того, как полиция силой предотвратила эту попытку. Представитель полиции сначала не смог предоставить более подробную информацию об инциденте.

На мероприятии "АдН" выступят лидеры партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла. Всего на нем ожидается около 4500 человек.

Напомним, 17 января около 16 тысяч человек встречали протестом лидера "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель в Гамбурге, куда она приехала на партийное событие в стенах мэрии.

В своей речи она пожаловалась на "толпы бандитов, которых защищает мэр Гамбурга", и провела параллели между тем, как ее встретили в саксонском городе Риза, и преследованием нацистами инакомыслящих.