Лукашенку "фіолетово", чи визнає Захід його "переобрання" на сьомий термін

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента, які відбуваються 26 січня.

Його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Лукашенко зробив свою заяву, спілкуючись із журналістами в неділю – після того, як взяв участь у голосуванні.

"Визнаєте ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори – це справа смаку. Повірте, клянуся, мені це абсолютно фіолетово, визнаєте ви наші вибори чи ні. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне", – заявив Лукашенко.

Реклама:

Він додав, що якщо Захід визнає вибори, то ми "ми відреагуємо, подякуємо".

"Якби я зараз зробив заяву, що я не визнаю вибори у США і не визнаю Трампа, що-небудь в Америці б змінилося? Або у вас там у Великій Британії: ось я не визнаю Стармера, і що? Що у Великій Британії станеться? Нічого. Точно так у нас нічого не станеться", – сказав білоруський лідер.

У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечить собі Александр Лукашенко.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас називає президентські "вибори" у Білорусі наругою над демократією та не визнає легітимності Лукашенка.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, Лукашенко не є легітимним президентом Білорусі, і не буде вважатися таким після так званих "виборів"