Лукашенко "фиолетово", признает ли Запад его "переизбрание" на седьмой срок

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента, которые проходят 26 января.

Его цитирует белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Лукашенко сделал свое заявление, общаясь с журналистами в воскресенье – после того, как принял участие в голосовании.

"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы – это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы, и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное", – заявил Лукашенко.

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Он добавил, что если Запад признает выборы, то мы "мы отреагируем, поблагодарим".

"Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании: вот я не признаю Стармера, и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет", – сказал белорусский лидер.

В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы " президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечит себе Александр Лукашенко.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас называет президентские "выборы" в Беларуси надругательством над демократией и не признает легитимности Лукашенко.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси, и не будет считаться таковым после так называемых "выборов"